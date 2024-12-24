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21:58, 24 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина обстрелял подростков из обреза

В Томске будут судить мужчину, обстрелявшего подростков из обреза за шум
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Житель Томска предстанет перед судом за то, что он обстрелял подростков на самокатах из обреза. Об этом сообщает СУ СК РФ по Томской области.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Мужчина распивал алкогольные напитки у себя в квартире. В это время под его окном шумели дети, катавшиеся на самокатах. Позже мужчине это надоело — он достал незаконно хранившийся у него обрез охотничьего ружья и выстрелил в сторону одного из мальчиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы расследования были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Томской области водитель автобуса сбил школьника, после чего посадил в салон и отвез его на уроки. Серьезных травм школьник не получил.

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