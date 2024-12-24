В российском регионе мужчина обстрелял подростков из обреза

Житель Томска предстанет перед судом за то, что он обстрелял подростков на самокатах из обреза. Об этом сообщает СУ СК РФ по Томской области.
Инцидент произошел в октябре 2024 года. Мужчина распивал алкогольные напитки у себя в квартире. В это время под его окном шумели дети, катавшиеся на самокатах. Позже мужчине это надоело — он достал незаконно хранившийся у него обрез охотничьего ружья и выстрелил в сторону одного из мальчиков.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы расследования были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Томской области водитель автобуса сбил школьника, после чего посадил в салон и отвез его на уроки. Серьезных травм школьник не получил.