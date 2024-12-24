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22:35, 24 декабря 2024Мир

В штабе Трампа назвали его приоритет по Украине

Келлог: Трамп хочет добиться справедливого и устойчивого мира на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться устойчивого и справедливого мира на Украине и сможет сделать это «в относительно короткий срок». Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

«Он хочет справедливого и устойчивого мира, прочного. В прошлом мы видели мирный процесс, который пытались проводить между Россией и Украиной. И он провалился жалким образом. Президент не пойдет таким путем», — сказал Келлог.

Он также отметил, что для Трампа этот вопрос является приоритетом номер один в сфере нацбезопасности. Келлог подчеркнул, что для Трампа важны как отношения с союзниками Вашингтона, так и с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Трамп строит большие планы по имперскому расширению США за время своего будущего президентского срока. Внешнеполитический курс America First, которого придерживается Трамп, будет «ярко выражаться сквозь американский империализм» в следующие четыре года.

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