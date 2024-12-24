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14:21, 24 декабря 2024Мир

Раскрыты мечты Трампа об имперском расширении США

Axios: Трамп строит большие планы по имперскому расширению США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / File Photo

Избранный американский лидер Дональд Трамп строит большие планы по имперскому расширению США за время своего будущего президентского срока. Об этом сообщает Axios.

«Трамп пребывал в поразительно имперском настроении с тех пор, как победил на выборах. Он плыл по течению, приобретая Гренландию, возвращая США Панамский канал, аннексируя Канаду и потенциально вторгаясь в Мексику — к большому ужасу представителей этих территорий (...) Даже если предложения Трампа не всегда полностью серьезны, их нельзя игнорировать», — отмечается в публикации.

Авторы материала добавили, что внешнеполитический курс America First, которого придерживается Трамп, будет «ярко выражаться сквозь американский империализм» в следующие четыре года. При этом они резюмировали, что никто, в том числе новоизбранный президент США, «на самом деле не знает, чем закончится следование такой политике».

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. На следующий день политик открыто обсудил провокационные устремления к территориальному расширению страны и пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании.

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