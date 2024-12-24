Раскрыты мечты Трампа об имперском расширении США

Избранный американский лидер Дональд Трамп строит большие планы по имперскому расширению США за время своего будущего президентского срока. Об этом сообщает Axios.
«Трамп пребывал в поразительно имперском настроении с тех пор, как победил на выборах. Он плыл по течению, приобретая Гренландию, возвращая США Панамский канал, аннексируя Канаду и потенциально вторгаясь в Мексику — к большому ужасу представителей этих территорий (...) Даже если предложения Трампа не всегда полностью серьезны, их нельзя игнорировать», — отмечается в публикации.
Авторы материала добавили, что внешнеполитический курс America First, которого придерживается Трамп, будет «ярко выражаться сквозь американский империализм» в следующие четыре года. При этом они резюмировали, что никто, в том числе новоизбранный президент США, «на самом деле не знает, чем закончится следование такой политике».
22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. На следующий день политик открыто обсудил провокационные устремления к территориальному расширению страны и пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании.