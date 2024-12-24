В США произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире

На Гавайях произошло извержение одного из самых активных вулканов Килауэа

На Гавайях произошло извержение одного из самых мощных вулканов в мире — Килауэа. Об этом написало издание Scripps News.

Стихийное бедствие началось рано утром накануне, 23 декабря, по местному времени (вечером по Москве). На опубликованных кадрах с камеры, находящейся у жерла вулкана, запечатлено, как в воздух поднимается гейзер лавы. Высота этого столба в наиболее высокой точке превышает 80 метров.

До этого извержение на Килауэа произошло в июне 2023 года.

Ранее в декабре 87 тысяч жителей Филиппин эвакуировали из-за извержения вулкана. Кроме того, в районе бедствия зарегистрировали несколько десятков землетрясений.