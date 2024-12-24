В Запорожской области сообщили о попытке ВСУ атаковать Мелитополь шестью реактивными БПЛА

Балицкий: ВСУ пытались атаковать Мелитополь шестью реактивными БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области шестью реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора. Осколками одного БПЛА повреждена кровля здания Центрального рынка», — рассказал Балицкий.

В результате никто не пострадал.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о захлебнувшихся в Запорожской области атаках ВСУ. Он подчеркнул, что украинские подразделения понесли существенные потери на васильевском направлении.