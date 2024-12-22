Рогов: атаки ВСУ на васильевском направлении захлебнулись

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на васильевском направлении в Запорожской области захлебнулись. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Никакого прорыва ВСУ на васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чем разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет. Противник попытался несколько раз контратаковать, но получил отпор и понес существенные потери. Все атаки захлебнулись», — заявил Рогов.

Он отметил, что Российская армия не допустила прорыва ВСУ.

Ранее Рогов сообщил об отступлении ВСУ из Курахово в село Дачное. По его словам, украинские подразделения возводят укрепрайоны в населенном пункте.