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21:12, 22 декабря 2024Бывший СССР

Рогов заявил о захлебнувшихся в Запорожской области атаках ВСУ

Рогов: атаки ВСУ на васильевском направлении захлебнулись
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на васильевском направлении в Запорожской области захлебнулись. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Никакого прорыва ВСУ на васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чем разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет. Противник попытался несколько раз контратаковать, но получил отпор и понес существенные потери. Все атаки захлебнулись», — заявил Рогов.

Он отметил, что Российская армия не допустила прорыва ВСУ.

Ранее Рогов сообщил об отступлении ВСУ из Курахово в село Дачное. По его словам, украинские подразделения возводят укрепрайоны в населенном пункте.

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