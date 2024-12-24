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20:41, 24 декабря 2024Из жизни

Ведьмаков с живым хамелеоном арестовали за попытку околдовать президента

В Замбии двух ведьмаков арестовали за попытку околдовать президента Хичилема
Никита Савин
Никита Савин
Хакаинде Хичилема

Хакаинде Хичилема. Фото: Li He / Globallookpress.com

В Замбии двух ведьмаков арестовали за попытку околдовать президента страны Хакаинде Хичилема. Об этом сообщает телеканал News Central TV.

Полиция взяла под стражу 42-летнего гражданина Мозамбика Джастена Мабулессе Кандунде и 43-летнего старейшину замбийской деревни Леонарда Фири. У них были обнаружены множество необходимых для наложения чар амулетов, а также живой хамелеон. По версии следствия, животное также применялось в колдовстве.

Считается, что ведьмаков нанял брат некоего оппозиционера из парламента Замбии, который в данный момент находится в тюрьме по обвинению в грабеже, покушении и бегстве из-под стражи.

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Как сообщает News Central TV, задержанных назвали «практикующими колдунами», однако обвинили только в жестоком обращении с животными. Суд над ними должен начаться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах министра окружающей среды, изменения климата и энергетики обвинили в попытке применить черную магию против президента страны. Подробности дела не разглашались.

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