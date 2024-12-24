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12:26, 24 декабря 2024Ценности

Вера Брежнева опубликовала видео в откровенном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ververa

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала видео в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя бывшая участница группы «ВИА Гра» разместила ролик, на котором предстала в молочном мини-платье с глубоким декольте, частично демонстрировавшем ее грудь. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера и похвасталась стройной фигурой.

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Среди прочего, певица надела светлые босоножки на завязках. Ее образ завершили объемная укладка и яркий мейкап с красной помадой.

Ранее в декабре Вера Брежнева снялась в платье с декольте до пупка. Она сфотографировалась в вечернем наряде черного цвета, распустив при этом волосы.

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