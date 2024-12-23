Украинская певица Вера Брежнева снялась в платье с декольте до пупка

Украинская певица Вера Брежнева показала фото в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя бывшая участница группы «ВИА Гра» сфотографировалась в вечернем платье черного цвета с декольте до пупка. При этом волосы знаменитость распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках. Кроме того, она надела серьги-гвоздики.

В ноябре Вера Брежнева поделилась кадрами с фотосессии на теннисном корте. На размещенных кадрах она предстала в черном бра-топе американского бренда Sporty & Rich, подчеркнувшем ее грудь, и белой плиссированной мини-юбке с завышенной талией. Певица также распустила волосы, сделала макияж в естественной цветовой гамме и дополнила образ колье и браслетом в минималистичном стиле.