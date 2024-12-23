Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:11, 23 декабря 2024Ценности

Вера Брежнева снялась в платье с декольте до пупка

Украинская певица Вера Брежнева снялась в платье с декольте до пупка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: @ververa

Украинская певица Вера Брежнева показала фото в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя бывшая участница группы «ВИА Гра» сфотографировалась в вечернем платье черного цвета с декольте до пупка. При этом волосы знаменитость распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках. Кроме того, она надела серьги-гвоздики.

В ноябре Вера Брежнева поделилась кадрами с фотосессии на теннисном корте. На размещенных кадрах она предстала в черном бра-топе американского бренда Sporty & Rich, подчеркнувшем ее грудь, и белой плиссированной мини-юбке с завышенной талией. Певица также распустила волосы, сделала макияж в естественной цветовой гамме и дополнила образ колье и браслетом в минималистичном стиле.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Российские войска ударили по складам с ударными беспилотниками ВСУ

      Украина получила от МВФ транш в размере более миллиарда долларов

      Курица в тесте взорвалась во рту мужчины и попала на видео

      В российском городе суд арестовал на два месяца доцента МАИ

      В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

      Перевозивший гуманитарку российский чиновник увернулся от дрона под Белгородом

      В России озвучили версию атаки ВСУ на Казань

      Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше