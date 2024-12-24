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17:44, 24 декабря 2024Ценности

Внешний вид 68-летнего Мела Гибсона описали в сети фразой «тяжело живет»

Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийский и американский актер Мел Гибсон попал в объектив папарацци и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

68-летнего артиста заметили на парковке у продуктового магазина в Лос-Анджелесе. Так, звезда «Чего хотят женщины» и «Безумного Макса» предстал в синих джинсах, темной футболке и клетчатом пиджаке. Кроме того, Гибсона запечатлели с седыми волосами и бородой.

Поклонники удивились внешнему виду знаменитости и приняли описывать его следующими фразами: «Он моложе меня, но выглядит на десять лет старше. Тяжело живет, я полагаю», «Он выглядит очень старым, хотя ему всего 68 лет», «Терпеть не могу бороды у стариков», «Такое чувство, что ему больше 90 лет», «Скис как молоко».

Ранее сообщалось, что одна деталь во внешнем виде американского актера Тома Хэнкса на шоу SNL смутила фанатов.

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