Запрет на вывоз риса из России продлили на полгода

Кабмин РФ продлил до 30 июня действие запрета на вывоз риса и рисовой крупы

Срок действия временного запрета на вывоз риса и рисовой крупы из России продлили до 30 июня 2025 года. О подписании соответствующего постановления сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией», — указали в кабмине. В материалах уточняется, что запрет не коснется поставок в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Сохранится и возможность отправки риса за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Нововведением документа, продлевающего введенную с 1 июля 2022 года меру, стало решение об исключении из‑под действия запрета предназначенного для посева риса, принятое «с учетом запросов со стороны государств-партнеров».

В мае, анонсируя сохранение запрета на вывоз риса, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отмечал, что в стране планируется нарастить производство этой культуры до показателей, которые позволят вновь разрешить экспортерам продавать ее за рубеж. Позднее глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала, что по итогам 2024 года урожай риса ожидается на близких к рекордным для современной России уровнях 1,2 миллиона тонны.