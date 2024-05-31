Запрет на вывоз риса из России продлят

Вице-премьер РФ Патрушев анонсировал продление запрета на экспорт риса

Запрет на вывоз риса из страны будет продлен, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Анонсировав такой шаг, он отметил, что в ближайшее время планируется нарастить производство этой культуры до показателей, которые позволят вновь разрешить экспортерам продавать ее за рубеж. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа ведется, у нас объемы производства риса увеличиваются, но пока не достигли тех показателей, которые нам позволили бы спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке», — сказал политик, анонсировав рост их объема до двух миллионов тонн в ближайшее время.

Экспорт риса из РФ был запрещен властями в июле прошлого года. Действие меры не распространили на поставки в Южную Осетию, Абхазию и страны — члены Евразийского экономического союза. Также рис разрешили отправлять для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Решение приняли в том числе на фоне запрета Индией — крупнейшей страной-производителем — зарубежных поставок белого риса, за исключением сорта басмати. Как отмечали эксперты, из-за этого возникли опасения, что на фоне роста мировых цен на рис появятся «проблемы с самообеспечением». Сейчас запрет установлен правительством РФ сроком до 30 июня 2024 года.