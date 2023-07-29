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10:39, 29 июля 2023Экономика

Россия запретила вывоз риса

Правительство России запретило вывозить рис и рисовую крупу до 31 декабря

Фото: Sandy Ravaloniaina / Unsplash

Правительство России временно запретило вывоз из страны риса и рисовой крупы. Об этом в субботу, 29 июля, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке», — уточнили в правительстве.

Как отмечается, запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года. При этом он не будет распространяться на поставки в Южную Осетию, Абхазию и страны-члены Евразийского экономического союза. Кроме того, будет разрешено отправлять данные виды продукции для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее в июле сообщалось, что биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до трехлетнего максимума. При этом эксперты допустили, что тенденция удорожания риса сохранится в среднесрочной перспективе на фоне острой зависимости ряда азиатских и африканских стран от зарубежных поставок.

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    Варвара Кошечкина
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