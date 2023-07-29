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16:35, 29 июля 2023Экономика

Временный запрет правительства России экспортировать рис объяснили

Экономист Холод: в России временно запретили экспортировать рис из-за неурожая

Фото: Caelen Cockrum / Unsplash

Правительство России временно запретило экспортировать отечественный рис из-за плохого урожая культуры в мире в этом году. Так решение кабинета министров в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доктор экономических наук, экс-глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.

В первую очередь правительство приняло такие меры, чтобы удержать цены на внутреннем рынке, отметил специалист.

«У нас рис выращивается в основном в Краснодарском крае. В этом году там были не самые лучшие погодные условия. Урожаи не самые плохие, но лучше подстраховаться», — сказал он.

Вторым фактором стала ситуация с урожаем в Индии — крупнейшем импортере риса на мировой рынок, добавил Леонид Холод.

«В Индии не самые хорошие виды на урожай риса. Индусы то ли собирались, то ли уже приняли решение о запрете любого риса, кроме басмати, но басмати дорогой. Индия и Пакистан — это крупнейшие поставщики риса на мировой рынок. Получается ситуация такая: могут быть проблемы с самообеспечением, потому что урожая может быть меньше, и вырастет цена на мировом рынке, потому что крупный поставщик просто-напросто ввел запрет на поставку риса на внешний рынок», — объяснил он.

[Российское правительство ограничило экспорт], чтобы сохранить баланс спроса и предложения. Повышение цен на мировом рынке означает большую востребованность любых рисовых ресурсов, альтернативных индийским

Леонид Холоддоктор экономических наук

Правительство России до 31 декабря 2023 года запретило вывозить из страны рис и рисовую крупу. Так власти стараются сохранить стабильность на внутреннем рынке. Ограничение не затронет поставки в Южную Осетию, Абхазию и страны-члены Евразийского экономического союза. Также продукцию разрешили отправлять в гуманитарных целях.

Экспорт запретили еще в июле 2022 года сроком на полгода. В декабре 2022 года ограничение продлили.

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    Варвара Кошечкина
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