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17:47, 24 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский поговорил с Вселенским патриархом

Зеленский провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил Его Всесвятость за духовную поддержку Украины и поздравил патриарха с грядущими праздниками — Рождеством и Новым годом», — подчеркивается в сообщении.

Зеленский добавил, что поговорил с патриархом Константинопольским об укреплении поддержки Украины среди мирового религиозного сообщества. Также политик подчеркнул усилия по «обретению духовной независимости».

Ранее Зеленский призвал Константинопольский патриархат предоставить раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) статус патриархата. Он сообщил, что провел встречу с экзархами Константинопольского патриархата.

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