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01:00, 22 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский призвал сделать ПЦУ патриархатом

Зеленский призвал Константинополь повысить статус ПЦУ до патриархата
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Константинополь предоставить Православной церкви страны (ПЦУ) статус патриархата. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что провел встречу с экзархами Константинопольского патриархата и призвал их повысить статус ПЦУ. Уточняется, что диалог состоялся в Киеве 28 августа.

«Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут её до Вселенского Патриарха Варфоломея, будут советоваться», — отметил он.

Ранее на Украине приняли закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Депутат Ярослав Железняк сообщил, что инициативу поддержали 265 из 450 парламентариев.

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      Марина Совина
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