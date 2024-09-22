Зеленский призвал сделать ПЦУ патриархатом

Зеленский призвал Константинополь повысить статус ПЦУ до патриархата

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Константинополь предоставить Православной церкви страны (ПЦУ) статус патриархата. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что провел встречу с экзархами Константинопольского патриархата и призвал их повысить статус ПЦУ. Уточняется, что диалог состоялся в Киеве 28 августа.

«Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут её до Вселенского Патриарха Варфоломея, будут советоваться», — отметил он.

Ранее на Украине приняли закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Депутат Ярослав Железняк сообщил, что инициативу поддержали 265 из 450 парламентариев.