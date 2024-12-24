Жители российского города рассказали о страхе за жизнь из-за проводки

Жители Кургана рассказали о страхе за жизнь из-за неисправной проводки

В Кургане жильцы одного из домов пожаловались, что боятся за свою жизнь, так как проводка в здании неисправна и незаизолированна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.

Речь идет о доме 8А, расположенном на улице Половинской. Его состояние давно трудно назвать удовлетворительным: кроме серьезных проблем с проводкой, курганцы отметили, что попасть в щитовую может любой желающий.

Проблемы с домом обострились после пожара в прошлом году. «Сколько живем, столько проблемы», — сетуют местные жители, которым приходится жить в страхе из-за большого риска новых возгораний. После инцидента с обрывом проводов и полной потерей электроснабжения курганцы ждали, что капитальный ремонт начнется в 2022 году, но подрядчика так и не нашли.

Ранее стало известно, что жители Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды. По словам одной из местных жительниц, в ее квартире отопление пропало с 04:00, а горячей воды нет с 06:00.