Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на очевидцев.

По словам одной из местных жительниц, из-за аварии на теплотрассе в ее квартире нет отопления с 04:00, а горячей воды — с 06:00. Для сохранения тепла женщина прогревает одну из комнат вентилятором. По словам другой жительницы, с 07:00 батареи в ее квартире уже были ледяными, позже отключили и электричество.

Во вторник, 24 декабря, глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове-на-Дону около 80 тысяч горожан остались без теплоснабжения из-за прорыва на котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» в Северном микрорайоне.

Ранее жители дома в Иркутске пожаловались на отсутствие отопления в жилом доме на протяжении почти целой недели.