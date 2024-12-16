Жителей российского города оставили без тепла в 20-градусный мороз

Жителей Билибино больше чем на день оставили без тепла в 20-градусный мороз

Чукотский город Билибино остался без тепла в 20-градусный мороз. Ресурс отключили больше чем на день, передает телеканал «360».

Массовые отключения затронули микрорайон Восточный. Как сообщается, к проблемам с отоплением привел прорыв на трубопроводе. Лишившись тепла, горожане перешли на обогреватели, но вскоре проводка не выдержала и вдобавок отключилось электричество. На второй день без отопления в домах начали лопаться трубы.

В администрации заверили, что ведутся работы по наладке теплоснабжения в микрорайоне. В течение часа после аварии на теплотрассе подачу ресурса возобновили в большинстве зданий, но 12 домов до сих пор остаются без отопления. Для них в клубе юного техника развернули пункт временного размещения. Также за ситуацией наблюдают в краевой прокуратуре — в надзорном ведомстве обещали проверить не только наладку теплоснабжения, но и проведение перерасчета по «коммуналке».

В начале ноября тепла и воды лишился город Бодайбо Иркутской области с населением свыше девяти тысяч человек. Подачу ресурса тогда приостановили из-за резкого обмеления реки Витим. Без отопления при температуре минус 9 градусов оказались не только жилые дома, но и детские сады — их пришлось временно закрыть. Мэр города однако посчитал ситуацию «нестрашной» и вполне обыденной для горожан. В то же время экстренное отключение ресурса заинтересовало прокуратуру.