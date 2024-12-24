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14:27, 24 декабря 2024Культура

Звезда «Мастера и Маргариты» прокомментировала романы с Бондарчуком и Богомоловым

Актриса Софья Синицына опровергла свои романы с Бондарчуком и Богомоловым
Андрей Шеньшаков

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Актриса Софья Синицына, известная по роли в фильме «Мастер и Маргарита», прокомментировала слухи о своих отношениях с режиссерами Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Синицына, которую подозревали в романах со многими известными людьми, заявила, что в этих слухах ее настоящий возлюбленный не фигурировал, и попросила СМИ оставить ее личную жизнь в покое.

«Мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс — так клеветать на людей. Вынуждена признаться, что я действительно несвободна — мое сердце занято, но ни одним из перечисленных вымыслов», — заявила Софья.

29-летнюю артистку сначала подозревали в отношениях с 57-летним Федором Бондарчуком, женатым на Паулине Андреевой. Также ходили слухи о ее романе с 49-летним мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым.

Ранее стало известно, что Софья Синицына отказалась комментировать свои отношения с мужчинами.

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