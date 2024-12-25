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19:47, 25 декабря 2024Ценности

56-летняя Светлана Бондарчук снялась в полупрозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в полупрозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в кружевном макси-платье, сквозь которое просвечивало ее обнаженное тело. Также данный предмет одежды оказался оформлен разрезом до бедра и глубоким декольте на шнуровке.

Кроме того, блогерша надела черное пальто и остроносые сапоги до колена в тон и нанесла красный лак на ногти. В свою очередь, в подписи она указала, что решила обновить гардероб перед праздниками.

Ранее в декабре 46-летняя Елена Летучая показала откровенное фото в халате без бюстгальтера.

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