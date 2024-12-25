56-летняя Светлана Бондарчук снялась в полупрозрачном платье

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в полупрозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в кружевном макси-платье, сквозь которое просвечивало ее обнаженное тело. Также данный предмет одежды оказался оформлен разрезом до бедра и глубоким декольте на шнуровке.

Кроме того, блогерша надела черное пальто и остроносые сапоги до колена в тон и нанесла красный лак на ногти. В свою очередь, в подписи она указала, что решила обновить гардероб перед праздниками.

Ранее в декабре 46-летняя Елена Летучая показала откровенное фото в халате без бюстгальтера.