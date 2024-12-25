Артемий Лебедев назвал условие избавления России от телефонных мошенников

Лебедев: Россия разберется с телефонными мошенниками, наведя порядок на Украине

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал условие, при котором возможно будет избавиться от телефонных мошенников в России. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя ситуацию с телефонным мошенничеством в России, Лебедев отметил, что количество таких случаев выросло. Он уточнил, что частые звонки злоумышленников, которые, по его словам, совершаются с территории Украины, могут быть «агонией киевского режима».

«Когда мы обратно возьмем Украину и наведем там порядок, естественно, со всеми этими телефонными мошенниками разберемся, если они не успеют *** [сбежать] в Канаду», — констатировал блогер.

Ранее дизайнер заявил, что считает Москву новым витком цивилизации по сравнению с Киевом. Он также назвал российскую столицу интересным и живым городом.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.