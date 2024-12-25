Беркович и Петрийчук смягчили наказание на несколько месяцев

Суд смягчил наказание Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд смягчил наказание режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Беркович назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и семь месяцев, Петрийчук — пять лет и десять месяцев.

8 июля их приговорили к шести годам колонии общего режима, столько в ходе прений сторон требовал назначить прокурор. Суд проходил в закрытом режиме.

Основанием для привлечения Беркович и Петрийчук к уголовной ответственности стала постановка «Финист — Ясный сокол». Секретный свидетель из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство.

Ранее сообщалось, что суд сократил срок в колонии экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву.