Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:30, 19 декабря 2024Силовые структуры

Суд смягчил приговор экс-прокурору российского региона по делу о взятках

Суд сократил срок в колонии экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Кемерово Восьмой кассационный суд смягчил приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Антонину Бартеневу.

По данным агентства, адвокат заявила, что суд сократил срок отбывания наказания в колонии строгого режима Фалилееву с 9,5 до 9 лет. По ее словам, остальную часть приговора суд оставил без изменений.

В январе Фалилеев был признан виновным в коррупции. Его задержали в феврале 2022 года за крышевание бизнеса — он оберегал от проверок торговый центр за взятки на общую сумму 11 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

      Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

      Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

      Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

      Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

      Стало известно об отставке главы департамента военной контрразведки ФСБ России

      Трамп заявил о желании всех людей быть его друзьями

      Пожаловавшаяся Путину на отсутствие талонов в поликлинике россиянка решила проблему сама

      Банк Англии не стал снижать базовую ставку на фоне ускорения роста цен

      Зеленский объяснил бессмысленность снижения возраста мобилизации «голыми» бригадами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше