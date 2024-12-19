Суд смягчил приговор экс-прокурору российского региона по делу о взятках

Суд сократил срок в колонии экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву

В Кемерово Восьмой кассационный суд смягчил приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Антонину Бартеневу.

По данным агентства, адвокат заявила, что суд сократил срок отбывания наказания в колонии строгого режима Фалилееву с 9,5 до 9 лет. По ее словам, остальную часть приговора суд оставил без изменений.

В январе Фалилеев был признан виновным в коррупции. Его задержали в феврале 2022 года за крышевание бизнеса — он оберегал от проверок торговый центр за взятки на общую сумму 11 миллионов рублей.