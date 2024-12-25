Боец ММА не признал вину в теракте в парке «Зарядье»

Боец ММА Ахъядов не признал вину по делу о теракте в парке «Зарядье»

Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался признать вину по делу о расправе над сотрудником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании во 2-м Западном окружном военном суде Ахъядов заявил, что не признает вину. Его обвиняют по статье 205 («Террористический акт»), статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, боец ММА хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в «Зарядье», где в тот момент находилось множество людей. В темноте он перепутал силовика с сотрудником МАДИ из-за форменной одежды и нанес ему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.

Подозреваемого задержали 1 января 2022 года. Он оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. Сообщалось, что у мужчины нет постоянного места жительства и официального трудоустройства, он женат, имеет двоих малолетних детей. За карьеру в ММА он провел на ринге 14 поединков, последний — в декабре 2019 года.