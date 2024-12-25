Части мигрантов в России захотели запретить менять работу

«Известия»: Минстрой предложил запретить мигрантам-строителям менять работу

Министерство строительства России предложило запретить мигрантам-строителям менять работодателя. Об этом со ссылкой на документ, разработанный ведомством, пишут «Известия».

Предлагаемая мера вошла в план поддержки строительной отрасли — ее уже передали на согласование в аппарат правительства. Поправки предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Новый порядок работы иностранных граждан в строительной сфере может быть внедрен в апреле-июне будущего года. Не исключено, что такой порядок могут распространить и на другие сферы. Минстрой считает, что предлагаемые нововведения позволит устранить текучку кадров и усилить контроль за мигрантами.

Минфин поддержал предложение Минстроя. МВД же, в свою очередь, попросило исключить себя из дискуссии по этому вопросу.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил создать новый формат работы мигрантов. Иностранцы, по его словам, должны работать вахтовым методом, не формируя анклавы.