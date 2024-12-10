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16:22, 10 декабря 2024Россия

В России предложили новый формат работы мигрантов

Глава СПЧ Фадеев: мигранты должны работать вахтовым методом, не формируя анклавы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В России предложили создать новый формат работы мигрантов. Как заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, иностранцы должны работать вахтовым методом, не формируя анклавы, передает РИА Новости.

«Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт и уехал», — высказал свою позицию Фадеев.

Ранее в интервью РБК Фадеев заявил, что России не нужны «кишлаки в городах», а миграционная политика должна быть жесткой. Он, в частности, высказывал мнение, что приезжать на заработки мигранты должны лишь через работодателя и их пребывание в стране необходимо ограничить трудовым контрактом.

В октябре в Минтруде предлагали изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе и, в частности, отказаться от их свободного въезда в страну. Тогда же в Госдуме высказались об идее ограничить работу мигрантов в России рядом сфер.

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