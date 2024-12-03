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13:07, 3 декабря 2024Россия

Глава СПЧ выступил против «кишлаков в городах»

Глава СПЧ Фадеев о мигрантах: кишлаки в российских городах не нужны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

России не нужны кишлаки в городах, миграционная политика должна быть жесткой. Так по вопросу мигрантов в интервью РБК выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, Россия должна быть открытой, однако подход к завозу мигрантов в страну должен быть строже — он заявил, что приезжать на заработки мигранты должны лишь через работодателя и их пребывание в стране необходимо ограничить трудовым контрактом. Также правозащитник отметил тот факт, что многие мигранты, уже имеющие паспорта, плохо владеют русским языком.

«Мы раздавали паспорта миллионам людей, а теперь имеем проблемы, например, в школе. Выясняется, что ребенок еле говорит по-русски или совсем не говорит, отец еле говорит, мамаша вообще не говорит по-русски (...). Вот у меня вопрос: а нам нужны такие мамаши как граждане России?» — задался вопросом Фадеев и сам же ответил на него: «Нет, не нужны».

Ранее Фадеев описал работу СПЧ в Чечне. Он заявил, что орган никак не работает в этом российском регионе.

ЖЗЛ
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