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10:06, 25 декабря 2024Из жизни

Человеческие останки нашли в холодильнике в лесу

В США патрульные наткнулись на человеческие останки в холодильнике в лесу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В лесу штата Нью-Джерси, США, случайно нашли человеческие останки. Об этом пишет People.

Патрульные наткнулись на старый переносной холодильник, когда осматривали лес Беллплейн. Внутри оказались останки человека. Кому они принадлежат и как оказались в холодильнике — неизвестно.

Местные власти заверили жителей, что им ничего не угрожает и они могут не переживать из-за жуткой находки.

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Как отмечает People, в начале декабря на востоке Нью-Джерси уже находили человеческие останки. Они лежали у берега реки. Предположительно останки принадлежат 84-летнему учителю Алану Левину. Его объявили пропавшим без вести 7 декабря.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Северная Каролина дважды за месяц нашла человеческие останки рядом со своим домом. Местный шериф предположил, что кости принадлежат одному человеку. Кто он и что с ним произошло — пока неизвестно.

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