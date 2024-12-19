Женщина дважды за месяц нашла человеческие останки у себя за домом

В США женщина нашла человеческий череп и кости у своего дома

В США женщина из штата Северная Каролина дважды за месяц нашла человеческие останки рядом со своим домом. Об этом сообщает WTVD.

По словам Шареки Смит, первую жуткую находку она сделала 20 ноября. Тогда ее собака нашла за домом человеческий череп. Сначала женщина приняла его за украшения, забытые с празднования Хэллоуина, но потом поняла, что кости настоящие.

Смит вызвала полицию. Сотрудники осмотрели территорию вокруг дома, но больше ничего не нашли. Однако через пару недель, 10 декабря, собака Смит снова наткнулась на какие-то останки. Местный шериф предположил, что кости принадлежат одному человеку. Кто он и что с ним произошло — пока неизвестно.

Женщина призналась, что теперь не чувствует себя в безопасности. Ей страшно ходить вокруг дома, проверять почтовый ящик или отпускать сына на автобусную остановку.

Ранее сообщалось, что в Индии бродячая собака вышла из леса с человеческими останками в зубах. Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что в том лесу мужчина расчленил свою партнершу.

