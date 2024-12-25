Дело против Алека Болдуина официально закрыли

AP: дело в отношении актера Алека Болдуина официально закрыли

Дело против Алека Болдуина по факту трагедии на съемках фильма «Ржавчина», во время которых актер случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера, официально закрыли. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным источника, специальный прокурор Кари Моррисси отозвала апелляцию на июльское решение суда об отклонении обвинения против актера. «Сегодняшнее решение окончательно подтверждает то, что Алек Болдуин и его адвокаты говорили с самого начала: это была невыразимая трагедия, но актер не совершил никакого преступления», — сказали адвокаты защиты Люк Никас и Алекс Спиро.

В сентябре дело против Алека Болдуина потребовали возобновить.

Оператора Галины Хатчинс не стало в октябре 2021 года в результате трагедии во время съемок вестерна — тогда Болдуин случайно выстрелил в нее из заряженного револьвера. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.