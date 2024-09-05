Дело против Алека Болдуина потребовали возобновить

AP: прокурор попросила возобновить дело в отношении актера Алека Болдуина

Дело против Алека Болдуина по факту трагедии на съемках фильма «Ржавчина», во время которых актер случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера, потребовали возобновить. Об этом пишет Associated Press.

Специальный прокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси направила обращение к судье с просьбой пересмотреть решение о снятии обвинений с голливудского актера. Она заявила, что для закрытия дела у судьи «недостаточно фактов». Моррисси также указала на то, что права Болдуина не были нарушены в рамках слушания дела.

Ранее режиссер Квентин Тарантино оценил вину Алека Болдуина в трагедии на съемках.

До этого сообщалось, что дело против актера прекратили.

Оператора Галины Хатчинс не стало в октябре 2021 года в результате трагедии во время съемок вестерна, тогда Болдуин случайно выстрелил в нее из заряженного револьвера. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.