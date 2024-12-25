Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:43, 25 декабря 2024Бывший СССР

Главу одесской ячейки партии «УДАР Виталия Кличко» задержали за взятку в миллион долларов

СБУ задержала главу одесской ячейки партии Кличко Суханова в Киеве за взятку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве за взятку руководителя одной из областных ячеек известной политической партии. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«"На горячем" задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов. По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал решить земельный вопрос, который возник у бизнесмена с должностными лицами Киевской городской военной администрации (КГВА)», — говорится в сообщении.

Ведомство не уточняет, кто именно был задержан, однако 24 декабря УНИАН в своем Telegram-канале сообщал о задержании главы одесской ячейки партии «УДАР Виталия Кличко» Александра Суханова. Отмечается, что за миллион долларов он предлагал провести через КГВА решения для аренды участка на набережной Днепра.

Ранее стало известно, что председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Королевства Бельгии из-за попытки подкупа премьер-министра Словакии Роберта Фицо президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Так он прокомментировал заявление Фицо о том, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту самолета, разбившегося в Казахстане, мог взорваться один предмет. После этого люди начали терять сознание

      Россиянам предсказали аномальный Новый год

      Россиянам перечислили способы купить новогодний подарок «по науке»

      Захарова уличила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США

      Военный предрек начало тяжелых боев на одном направлении украинского конфликта

      В прибрежной зоне Новороссийска не обнаружили загрязнения нефтепродуктами

      Против российской пенсионерки возбудили дело за поджог упаковки с фейерверками в банке

      Стилист Рогов назвал главное звездное преображение 2024 года

      В МИД назвали одну причину необходимости проведения СВО

      В МИД России высказались о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше