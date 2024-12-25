СБУ задержала главу одесской ячейки партии Кличко Суханова в Киеве за взятку

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве за взятку руководителя одной из областных ячеек известной политической партии. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«"На горячем" задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов. По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал решить земельный вопрос, который возник у бизнесмена с должностными лицами Киевской городской военной администрации (КГВА)», — говорится в сообщении.

Ведомство не уточняет, кто именно был задержан, однако 24 декабря УНИАН в своем Telegram-канале сообщал о задержании главы одесской ячейки партии «УДАР Виталия Кличко» Александра Суханова. Отмечается, что за миллион долларов он предлагал провести через КГВА решения для аренды участка на набережной Днепра.

Ранее стало известно, что председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Королевства Бельгии из-за попытки подкупа премьер-министра Словакии Роберта Фицо президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Так он прокомментировал заявление Фицо о том, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО.