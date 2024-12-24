Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии из-за подкупа Фицо Зеленским

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Королевства Бельгии из-за попытки подкупа премьер-министра Словакии Роберта Фицо президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик сообщил на сайте движения.

Так он прокомментировал заявление Фицо о том, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. По словам украинского лидера, он хотел компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа.

«Зеленский предложив Роберту Фицо взятку, в очередной раз опозорил Украину. Теперь понятно, почему он отказывается от переговоров с Владимиром Путным, деньги ему не предложишь, а других аргументов, как видим, у Зеленского нет», — подчеркнул Медведчук.

Он также отметил, что украинский президент потерял право неприкосновенности после окончания своих полномочий 21 мая 2024 года. По словам политика, Зеленского можно привлечь к ответственности в соответствии с законами Украины, Словакии и Бельгии.