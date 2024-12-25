Губернатор российского региона отказался поддерживать установку памятника Сталину

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался поддерживать установку памятника советскому вождю Иосифу Сталину. Об этом стало известно «Подъему».
Беспрозванных предложил обсудить идею местных коммунистов муниципалитету и жителям российского региона.
Представители местного отделения КПРФ обратились к главе региона с просьбой одобрить установку памятника Сталину в Калининграде. В обращении было предложено разместить монумент в парке Победы. Коммунисты аргументировали свою инициативу тем, что следующий год юбилейный, 80 лет Победы.
В беседе с «Подъемом» губернатор Калининградской области подчеркнул, что этот вопрос должны решать местные власти.
«Новая история пишется сегодня. Нам сейчас важнее думать о наших героях СВО. Вопрос установки памятника Сталину я бы отнес все же к решению общественности», — поделился он.
Ранее сообщалось, что памятник Сталину открыли на территории дома-музея «Вологодская ссылка».