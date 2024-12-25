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13:12, 25 декабря 2024Россия

Хинштейн сообщил о жертвах после обстрела ВСУ Льгова в Курской области

Врио курского главы Хинштейн: жертвами обстрела Льгова стали четыре человека
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Льгова в Курской области стали четыре человека. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, трое не выжили при самом ударе, еще одного человека не удалось спасти в больнице. Хинштейн добавил, что еще пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ.

«Правительство Курской области оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Никто не останется со своей бедой один на один!» — объявил чиновник.

ВСУ обстреляли Льгов, расположенный более чем в 40 километрах от границы, 25 декабря. Момент удара по населенному пункту сняли на видео. Известно, что ракеты попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод.

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