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12:51, 25 декабря 2024Россия

Момент удара ВСУ по Льгову в Курской области попал на видео

Удар ВСУ по Льгову в Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «Типичный Курск»

Момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Льгову Курской области попал на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».

На кадрах, снятых из окна движущегося автомобиля, видно дома местных жителей — за ними в небо уходят столбы дыма. Затем над местом съемки раздаются звуки новых прилетов. Услышавший их водитель нажимает на педаль газа.

ВСУ обстреляли Льгов, расположенный более чем в 40 километрах от границы, 25 декабря. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что целью удара были гражданские и инфраструктурные объекты.

Позднее возможной целью атаки ВСУ на Льгов была названа колония с пленными военнослужащими. На городских улицах взорвалось по меньшей мере шесть ракет. Жертвами обстрела стали три женщины.

ЖЗЛ
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