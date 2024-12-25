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11:17, 25 декабря 2024Россия

Названа возможная цель ВСУ в Курской области

Mash: целью ВСУ в курском Льгове могла быть колония с пленными военными
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Возможной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Льгов Курской области могла быть колония с пленными военнослужащими. Такую версию назвал Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, в результате обстрела не выжили три женщины. На улицы российского города упали минимум шесть ракет.

ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В нескольких местах начались пожары.

Власти Курской области информацию о жертвах и пострадавших при обстреле не комментировали.

Об обстреле приграничного российского региона стало известно утром в среду, 25 декабря.

Еще раньше временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал,что в ходе ракетного обстрела ВСУ в Рыльске оказались повреждены 17 объектов культурного наследия.

ЖЗЛ
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