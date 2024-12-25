Названа возможная цель ВСУ в Курской области

Возможной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Льгов Курской области могла быть колония с пленными военнослужащими. Такую версию назвал Telegram-канал Mash.
По сведениям издания, в результате обстрела не выжили три женщины. На улицы российского города упали минимум шесть ракет.
ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В нескольких местах начались пожары.
Власти Курской области информацию о жертвах и пострадавших при обстреле не комментировали.
Об обстреле приграничного российского региона стало известно утром в среду, 25 декабря.
Еще раньше временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал,что в ходе ракетного обстрела ВСУ в Рыльске оказались повреждены 17 объектов культурного наследия.