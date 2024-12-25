ВСУ начали обстреливать город в Курской области

Mash: ВСУ начали обстреливать город Льгов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать город Льгов в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, ракеты угодили в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В городе возникли пожары.

Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. Власти Курской области ситуацию не комментировали.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил,что в ходе ракетного обстрела ВСУ в Рыльске оказались повреждены 17 объектов культурного наследия.

В их числе три православных храма, включая церковь Успения 1811 года постройки, которая признана памятником архитектуры федерального значения. Кроме того, были выбиты стекла еще в двух храмах-памятниках XIX века: в церкви Вознесения и в церкви Покрова.