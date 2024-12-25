Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 25 декабря 2024Россия

ВСУ начали обстреливать город в Курской области

Mash: ВСУ начали обстреливать город Льгов в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать город Льгов в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, ракеты угодили в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В городе возникли пожары.

Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. Власти Курской области ситуацию не комментировали.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил,что в ходе ракетного обстрела ВСУ в Рыльске оказались повреждены 17 объектов культурного наследия.

В их числе три православных храма, включая церковь Успения 1811 года постройки, которая признана памятником архитектуры федерального значения. Кроме того, были выбиты стекла еще в двух храмах-памятниках XIX века: в церкви Вознесения и в церкви Покрова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

      Стали известны последствия удара хуситов по Тель-Авиву

      В Днепропетровске произошел новый взрыв

      Кадыров раскрыл состояние выживших при крушении летевшего в Чечню самолета

      В сети появились последние две минуты полета упавшего в Казахстане лайнера

      Число выживших после крушения пассажирского самолета в Казахстане увеличилось

      В Сирии курды начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией оппозиции

      Кадыров отреагировал на крушение следовавшего в Грозный пассажирского самолета

      Раскрыта главная причина вымирания динозавров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше