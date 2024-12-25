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10:35, 25 декабря 2024Россия

Хинштейн отреагировал на ракетный удар ВСУ по Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: ВСУ ударили по гражданским объектам Льгова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«На месте работают все оперативные и аварийные службы. Принимаются все необходимые меры. Информация о последствиях уточняется», — написал губернатор.

Хинштейн заверил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал доверять только официальным источникам информации.

Утром в среду, 25 декабря, стало известно о ракетном обстреле Льгова. По неофициальным данным, украинские снаряды упали на крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в городе начались пожары. Никто, предварительно, не пострадал.

Официально о ракетном ударе по городу не сообщалось. Правительство Курской области заявило об атаке ВСУ, но не привело других данных об ударе.

ЖЗЛ
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