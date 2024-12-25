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04:00, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

Мужчина отомстил схватившему его кошелек вору и впечатлил пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Schoening / Globallookpress.com

Пользователь Reddit с ником Emperor_Sleep опубликовал историю о том, как он оригинально отомстил вору, схватившему его кошелек со стола в кафе. Публикация мужчины впечатлила пользователей сети: они пришли в восторг от его находчивости.

Автор поста рассказал, что перед работой зашел в кафе и купил кофе, после чего сел на веранде. «Я ждал, когда мой кофе остынет, и обсуждал по телефону с друзьями и семьей подготовку к Рождеству. Я оставил кошелек на столе, так как разбирал вещи в сумке», — написал мужчина.

В какой-то момент к рассказчику подошел незнакомец и сказал, что тот кое-что уронил. Когда мужчина посмотрел на землю, то собеседник схватил его кошелек со стола. «Было слишком поздно вырвать у него из рук кошелек или схватить его за руку, поэтому я выплеснул свой кофе прямо ему в лицо. Он закричал, уронил кошелек и закрыл лицо руками, после чего убежал», — вспомнил он.

Комментаторов восхитил способ мести автора поста. «Вы подняли мне настроение!», «Вы новый Джеймс Бонд! Очень круто!», «Это было чертовски красиво. Хорошая мысль», — высказались они.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила соседке. Женщина пожаловалась, что знакомая постоянно парковалась возле ее дома.

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