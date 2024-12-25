Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:48, 25 декабря 2024Экономика

Коммунисты отреагировали на переодевание Ленина в Деда Мороза

В КПРФ назвали провокацией переодевание памятника Ленину в Ирбите в Деда Мороза
Александра Качан (Редактор)
Александр Ивачев

Александр Ивачев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Решение мэрии города Ирбит Свердловской области нарядить памятник Владимиру Ленину в костюм Деда Мороза похоже на провокацию. Так прокомментировал ситуацию первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев в беседе с RTVI.

«Вызывают, конечно, изумление действия администрации Ирбита», — заявил он. Ивачев добавил, что власти города давно «неровно дышат» к Ленину. По его словам, идея с переодеванием могла быть ответом администрация на то, что жители города выступили против переименования площади, названной в честь революционера.

Ивачев отметил, что неудавшаяся попытка сменить название площади должна была показать чиновникам, что советские памятники лучше оставить в покое, так как это вызывает общественный резонанс и непонимание со стороны жителей. «Но ума у них (чиновников) не добавилось, к сожалению», — заключил он.

Собеседник издания призвал мэрию обдумывать свои действия и с уважением относиться к истории.

Ранее стало известно, что в Ирбите памятник Ленину облачили в одеяния Деда Мороза, а памятник Екатерине II — в Снегурочку. В администрации подчеркнули, что не хотели оскорбить чувства горожан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      На Западе обвинили Зеленского в краже у союзников миллионов долларов

      Вера Брежнева показала видео в откровенном наряде

      Российские военные ликвидировали пункт дислокации сотрудников СБУ

      Новое правительство Сирии выставило счет Ирану

      Центробанк отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

      Захарова выразила надежду на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

      Лавров примет участие в акции «Елка желаний»

      Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи

      Женщина узнала о 60 любовницах мужа и заставила его заплатить 230 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше