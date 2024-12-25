Коммунисты отреагировали на переодевание Ленина в Деда Мороза

В КПРФ назвали провокацией переодевание памятника Ленину в Ирбите в Деда Мороза

Решение мэрии города Ирбит Свердловской области нарядить памятник Владимиру Ленину в костюм Деда Мороза похоже на провокацию. Так прокомментировал ситуацию первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев в беседе с RTVI.

«Вызывают, конечно, изумление действия администрации Ирбита», — заявил он. Ивачев добавил, что власти города давно «неровно дышат» к Ленину. По его словам, идея с переодеванием могла быть ответом администрация на то, что жители города выступили против переименования площади, названной в честь революционера.

Ивачев отметил, что неудавшаяся попытка сменить название площади должна была показать чиновникам, что советские памятники лучше оставить в покое, так как это вызывает общественный резонанс и непонимание со стороны жителей. «Но ума у них (чиновников) не добавилось, к сожалению», — заключил он.

Собеседник издания призвал мэрию обдумывать свои действия и с уважением относиться к истории.

Ранее стало известно, что в Ирбите памятник Ленину облачили в одеяния Деда Мороза, а памятник Екатерине II — в Снегурочку. В администрации подчеркнули, что не хотели оскорбить чувства горожан.