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13:31, 25 декабря 2024Экономика

В российском городе Ленина нарядили в Деда Мороза

В Ирбите памятник Ленину нарядили в Деда Мороза
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Огненный гид»

В Ирбите Свердловской области памятники нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Огненный гид».

Так, памятник Ленину облачили в одеяния Деда Мороза, а памятник Екатерине II — в Снегурочку.

В администрации города заверили, что организаторы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Целью было создание предновогоднего настроения. После праздников костюмы с монументов будут сняты.

Ранее жители Калининграда возмутились частично обнаженной скульптурой, выставленной на местной рождественской ярмарке. Композиция выполнена из металла и представляет собой мужчину, держащего на плечах миниатюры городских достопримечательностей. Предметом широкого возмущения стал ее неприкрытый зад фигуры.

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