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20:07, 23 декабря 2024Экономика

Россиян возмутил голозадый «хранитель города»

Жителей Калининграда возмутила скульптура обнаженного «хранителя города»
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жителей Калининграда возмутила частично обнаженная скульптура, выставленная на местной рождественской ярмарке. Голозадую фигуру прозвали «хранителем Кенигсберга», пишет издание «Подъем».

Ярмарка проходит на территории Кафедрального собора на острове Канта. В фотозоне Königwurst конструкцию установил один из участников мероприятия с целью продвижения своей торговой точки. Фигуру он одолжил у знакомого ваятеля. Композиция выполнена из металла и представляет собой мужчину, держащего на плечах миниатюры городских достопримечательностей. Среди них Королевский замок, Кафедральный собор, Бранденбургские ворота и ворота Лебенихтского госпиталя. Фронтальный вид фигуры не вызвал вопросов у горожан — предметом широкого возмущения стал ее неприкрытый зад.

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Автор скульптуры Роман Киселев поделился с изданием, что занимается ковкой в качестве хобби, а зарабатывает авторемонтом. Арт-объект был изготовлен около трех лет назад и изначально задумывался обнаженным целиком. Однако в процессе было принято решение замаскировать причинное место фиговым листом. «Хотел изначально совсем обнаженного, а потому подумал, что дети ходят смотрят, и меня засмущало. В итоге лист приварил – прикрыл "хозяйство", как говорится», — рассказал Киселев. Не проблема, по его словам, спрятать и ягодицы. «И его всегда можно к стенке приставить, чтоб попу не видно было», — добавил скульптор.

Как заверили в пресс-службе собора, конструкция является временной и будет убрана после 12 января. Затем конструкция вернется хозяину — другие работы ваятеля стоят в гаражном обществе, председателем которого он является.

Ранее в Верхнеуральске двухметровую скульптуру установили на задвижку газопровода несмотря на нормы безопасности. Памятник представляет собой бело-голубой мяч с пиктограммой волейбола — такая форма рискует стать резервуаром для скопления газа в случае перепада температур, считают специалисты.

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