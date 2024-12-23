Россиян возмутил голозадый «хранитель города»

Жителей Калининграда возмутила скульптура обнаженного «хранителя города»

Жителей Калининграда возмутила частично обнаженная скульптура, выставленная на местной рождественской ярмарке. Голозадую фигуру прозвали «хранителем Кенигсберга», пишет издание «Подъем».

Ярмарка проходит на территории Кафедрального собора на острове Канта. В фотозоне Königwurst конструкцию установил один из участников мероприятия с целью продвижения своей торговой точки. Фигуру он одолжил у знакомого ваятеля. Композиция выполнена из металла и представляет собой мужчину, держащего на плечах миниатюры городских достопримечательностей. Среди них Королевский замок, Кафедральный собор, Бранденбургские ворота и ворота Лебенихтского госпиталя. Фронтальный вид фигуры не вызвал вопросов у горожан — предметом широкого возмущения стал ее неприкрытый зад.

Автор скульптуры Роман Киселев поделился с изданием, что занимается ковкой в качестве хобби, а зарабатывает авторемонтом. Арт-объект был изготовлен около трех лет назад и изначально задумывался обнаженным целиком. Однако в процессе было принято решение замаскировать причинное место фиговым листом. «Хотел изначально совсем обнаженного, а потому подумал, что дети ходят смотрят, и меня засмущало. В итоге лист приварил – прикрыл "хозяйство", как говорится», — рассказал Киселев. Не проблема, по его словам, спрятать и ягодицы. «И его всегда можно к стенке приставить, чтоб попу не видно было», — добавил скульптор.

Как заверили в пресс-службе собора, конструкция является временной и будет убрана после 12 января. Затем конструкция вернется хозяину — другие работы ваятеля стоят в гаражном обществе, председателем которого он является.

Ранее в Верхнеуральске двухметровую скульптуру установили на задвижку газопровода несмотря на нормы безопасности. Памятник представляет собой бело-голубой мяч с пиктограммой волейбола — такая форма рискует стать резервуаром для скопления газа в случае перепада температур, считают специалисты.