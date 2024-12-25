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16:29, 25 декабря 2024Экономика

Крупный застройщик пожаловался на «потребительский экстремизм»

«Интерфакс»: «Самолет» заявил в Генпрокуратуру о «потребительском экстремизме»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Крупный российских застройщик «Самолет» пожаловался в Генпрокуратуру на «потребительский экстремизм». Девелопер заявил, что покупатели стали массово взыскивать с застройщиков средства в связи с якобы некачественной постройкой и отделкой квартир, пишет «Интерфакс».

В «Самолете» отметили, что часто покупателей склоняют к подаче исков недобросовестные юрфирмы, которые поставили этот процесс на поток. На 15 таких юрфирм приходятся 70 процентов текущих судебных дел с участием дольщиков. За 2021-2024 годы в московском регионе, где «потребительский экстремизм» особенно распространен, число обратившихся в суд покупателей выросло с 13 до 50-55 процентов. В 2023 году выплаты девелоперов в столице и области составили 74 миллиарда рублей.

«Самолет» разработал поправки в законодательство, которые должны помочь в борьбе с «потребительским экстремизмом». В том числе девелопер предложил начать разрешение споров с досудебного устранения недостатков в натуре, установить требования к оценивающим объект экспертам, а также дать застройщикам отсрочку по исполнению уже принятых судебных решений о выплатах.

Минэкономразвития заявило о готовности рассмотреть поднятый «Самолетом» вопрос. При этом в министерстве отметили, что предложенные застройщиком меры могут привести к смещению ситуации в пользу интересов девелоперов, что увеличит риски ущемления прав потребителей.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет оказывать финансовых мер поддержки застройщикам. Проблемы в секторе будут решаться мерами нефинансовой поддержки.

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