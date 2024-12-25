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10:31, 25 декабря 2024Экономика

Мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней

FT: De Beers не может распродать запасы алмазов на два миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Группа компаний De Beers накопила крупнейший со времен финансового кризиса 2008 года запас алмазов. Об этом сообщило издание Financial Times.

Это обнажило трудности, с которыми сталкивается эта группа в деле возрождения спроса на драгоценности, долгое время считавшиеся вершиной роскоши.

Ситуация объясняется сразу несколько факторами. Среди них конкуренция со стороны искусственно выращенных драгоценных камней, последствия пандемии, приведшей к падению числа заключаемых браков, а также снижение спроса в Китае. Как следствие, De Beers не смогла распродать алмазов почти на два миллиарда долларов.

«Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов», — заявил генеральный директор De Beers Group Эл Кук.

Отмечается, что компания сократила добычу на своих рудниках примерно на 20 процентов и снизила цены.

В начале декабря сообщалось о 25-процентном падении доходов крупнейших мировых экспортеров алмазов. Особенно стремительную динамику показала канадская статистика. Экспорт драгоценных камней из этой страны в 2024 году снизился вдвое. Суммарные объемы поставок алмазов и бриллиантов из Ботсваны сократились в 1,8 раза.

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