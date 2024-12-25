Мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней

FT: De Beers не может распродать запасы алмазов на два миллиарда долларов

Группа компаний De Beers накопила крупнейший со времен финансового кризиса 2008 года запас алмазов. Об этом сообщило издание Financial Times.

Это обнажило трудности, с которыми сталкивается эта группа в деле возрождения спроса на драгоценности, долгое время считавшиеся вершиной роскоши.

Ситуация объясняется сразу несколько факторами. Среди них конкуренция со стороны искусственно выращенных драгоценных камней, последствия пандемии, приведшей к падению числа заключаемых браков, а также снижение спроса в Китае. Как следствие, De Beers не смогла распродать алмазов почти на два миллиарда долларов.

«Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов», — заявил генеральный директор De Beers Group Эл Кук.

Отмечается, что компания сократила добычу на своих рудниках примерно на 20 процентов и снизила цены.

В начале декабря сообщалось о 25-процентном падении доходов крупнейших мировых экспортеров алмазов. Особенно стремительную динамику показала канадская статистика. Экспорт драгоценных камней из этой страны в 2024 году снизился вдвое. Суммарные объемы поставок алмазов и бриллиантов из Ботсваны сократились в 1,8 раза.