Мужчина решил стать отцом с помощью ритуала и проглотил живого цыпленка

В Индии мужчина проглотил живого цыпленка для ритуала и задохнулся

В Индии мужчину погубил ритуал, который должен был помочь ему избавиться от бесплодия. Об этом сообщает Hindustan Times.

35-летний Ананд Ядав из штата Чхаттисгарх пять лет жил с женой и никак не мог завести детей. Он мечтал стать отцом, поэтому, отчаявшись, обратился за помощью к местному оккультисту. Тот сказал Ядаву проглотить черного цыпленка живым, чтобы решить проблему с детьми.

Семья Ядава не знала о его планах. Мужчина провел ритуал в ванной, вышел оттуда и неожиданно потерял сознание, упав на глазах родственников. Ядава экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Вскрыв Ядава, врачи нашли в его горле птицу длиной около 20 сантиметров. Мужчина не смог проглотить цыпленка до конца, и тот перекрыл ему доступ воздуха. Птица также не выжила.

Ранее сообщалось, что индийский певец Кон Вайя Сон на сцене перерезал курице горло и выпил ее кровь. Местные зоозащитники пожаловались на артиста в полицию.

