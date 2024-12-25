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17:03, 25 декабря 2024Из жизни

Мужчина решил стать отцом с помощью ритуала и проглотил живого цыпленка

В Индии мужчина проглотил живого цыпленка для ритуала и задохнулся
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: DesignerVN / Unsplash

В Индии мужчину погубил ритуал, который должен был помочь ему избавиться от бесплодия. Об этом сообщает Hindustan Times.

35-летний Ананд Ядав из штата Чхаттисгарх пять лет жил с женой и никак не мог завести детей. Он мечтал стать отцом, поэтому, отчаявшись, обратился за помощью к местному оккультисту. Тот сказал Ядаву проглотить черного цыпленка живым, чтобы решить проблему с детьми.

Семья Ядава не знала о его планах. Мужчина провел ритуал в ванной, вышел оттуда и неожиданно потерял сознание, упав на глазах родственников. Ядава экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

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Вскрыв Ядава, врачи нашли в его горле птицу длиной около 20 сантиметров. Мужчина не смог проглотить цыпленка до конца, и тот перекрыл ему доступ воздуха. Птица также не выжила.

Ранее сообщалось, что индийский певец Кон Вайя Сон на сцене перерезал курице горло и выпил ее кровь. Местные зоозащитники пожаловались на артиста в полицию.

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