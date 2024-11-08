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08:00, 8 ноября 2024Из жизни

Певец перерезал горло курице на сцене и выпил ее кровь

Индийский певец Кон Вайя Сон на сцене перерезал курице горло и выпил ее кровь
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jitendra Prakash / Reuters

В Индии зоозащитники пожаловались на певца Кон Вайя Сона из-за жестокого обращения с курицей. Об этом сообщает The Economic Times.

На концерте в городе Итанагар, штат Аруначал-Прадеш, Сон на сцене перерезал горло курице и выпил ее кровь. Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), выступающая за этичное отношение к животным, узнала об этом инциденте и заявила о нем в полицию.

Зоозащитники объяснили, что жестокое обращение с животными может свидетельствовать о психологических расстройствах человека и его желании причинять боль людям. В своем заявлении PETA сослалась на исследование, опубликованное в Forensic Research & Criminology International Journal. Согласно ему, те, кто мучает животных, с большей вероятностью совершают и другие преступления.

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Ознакомившись с материалами PETA, полиция возбудила против Сона уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в США мужчину арестовали из-за того, что он накормил аллигатора живой курицей в парке. Оказалось, что она была очень социальной, высиживала брошенных птенцов других видов птиц и была любима всеми сотрудниками парка.

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