Появилось видео с Тарасовой в инвалидной коляске

Тренер Тарасова приехала на прощание с режиссером Миттой в инвалидной коляске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала на церемонию прощания с кинорежиссером Александром Миттой. Видео появилось в Telegram-канале Mash.

Тарасову в инвалидной коляске привез ее помощник. По информации источника, тренер с трудом передвигается и говорит, тяжело дышит.

Ранее неоднократно сообщалось об ухудшении состояния здоровья Тарасовой. Врачам удавалось стабилизировать ее состояние.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).