Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Партизан
Сегодня
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Андрей Рублёв
Завтра
05:30 (Мск)
Эмилио Нава
Лос-Кабос
Динамо М
Завтра
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Торпедо М
19 июля
13:00 (Мск)
Челябинск
Россия — Лига PARI|1-й тур
13:21, 17 июля 2025Спорт

Появилось видео с Тарасовой в инвалидной коляске

Тренер Тарасова приехала на прощание с режиссером Миттой в инвалидной коляске
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала на церемонию прощания с кинорежиссером Александром Миттой. Видео появилось в Telegram-канале Mash.

Тарасову в инвалидной коляске привез ее помощник. По информации источника, тренер с трудом передвигается и говорит, тяжело дышит.

Ранее неоднократно сообщалось об ухудшении состояния здоровья Тарасовой. Врачам удавалось стабилизировать ее состояние.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп согласился с планом НАТО по украинскому конфликту. В чем заключается стратегия альянса?

    Суд подтвердил приговор боссу итальянской мафии после 18 лет угроз писателю

    Кайли Дженнер показала лицо без макияжа в новом видео и вызвала споры в сети

    Для российского генерала запросили срок по делу о хищениях в парке «Патриот»

    Экономике США предсказали инфляционный шок

    Глава МИД Польши устроил истерику из-за удара по польскому заводу в Виннице

    Один из крупнейших мировых производителей алмазов столкнулся с кризисом

    Бывший следователь по делу о перестрелке в «Москва-Сити» вышел на свободу

    У ПВО Украины нашли серьезное ограничение

    Ермак раскрыл итоги визита спецпосланника Трампа на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости