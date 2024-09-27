Мужчина случайно скормил аллигатору любимую всеми курицу и попал под суд

В США мужчину арестовали из-за того, что он накормил аллигатора живой курицей

В США мужчина попал под суд из-за случайной смерти курицы. Об этом пишет 9 News.

58-летний Питер Смит 2 января 2023 года посетил парк дикой природы Oakvale Farm and Fauna World в городе Солт-Эш. Обнаружив внутри вольер с аллигаторами, он решил накормить одного из хищников. В загоне неподалеку он нашел куриц. Смит схватил одну из них — белую китайскую шелковистую курицу по кличке Бетти Уайт — и бросил в вольер. Хищник съел живую птицу на глазах у публики. При этом курицы не предназначались на корм хищникам, они, как и крокодилы, были резидентами парка. Впоследствии выяснилось, что Бетти Уайт была любима всеми сотрудниками парка, она была очень социальной, а также высиживала брошенных птенцов других видов птиц.

После происшествия сотрудники парка вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители арестовали Смита, а затем отпустили его, назначив дату суда. Смиту предъявили обвинения в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах. В ходе заседания в сентябре адвокат Смита Брайан Вренч назвал дело очень необычным. Вренч подчеркнул, что его подзащитный просто скормил курицу голодному аллигатору. Он также отметил, что Смит — семейный человек, выросший в сельской местности, и привык к тому, что курицы — это еда. После того как Вренч отпустил несколько шуток, судья одернула его и напомнила, что Смиту грозит заключение до двух лет и штраф до 24 тысяч долларов (примерно 2,2 миллиона рублей). На это адвокат возразил, что в стране ежегодно забивают до 750 тысяч кур.

По итогам заседания Смит признал себя виновным в одном случае жестокого обращения с животными. Заседание для вынесения приговора перенесли на 20 ноября.

Владелец фермы Oakvale Кент Сэнсом сказал, что руководство и персонал были глубоко опечалены судьбой Бетти Уайт. «Впервые за 43 года существования фермы мы столкнулись с тем, что представитель общественности проявил такую жестокость в заповеднике для животных», — сказал Сэнсом.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из зоопарка в Британии капибару по кличке Корица нашли через неделю в близлежащем пруду. Корица вернулась в вольер к родственникам красивой и отдохнувшей.